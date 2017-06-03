СК расследует аварию автобуса с подростками в Подмосковье

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за аварии двух автобусов в Подмосковье. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В одном из автобусов были школьники.

«Следователям поручено установить все причины, которые повлекли произошедшее ДТП, на каких основаниях осуществлялся трансфер несовершеннолетних и соответствовали ли правила и качество их перевозки установленным законом нормам, а также всесторонне изучить обстоятельства аварии», — говорится в сообщении.

Авария произошла накануне рано утром на трассе в районе поселка Радужный Коломенского района. В одном из столкнувшихся автобусов находились десятиклассники Пановской средней школы Коломенского района, которые, как сообщает Kolomna-spravka.ru, ехали в Истру на соревнования.

Водитель автобуса с детьми, по его словам, отвлекся на то, что происходило в салоне, и въехал в автобус, который вез пассажиров из Рязани в аэропорт «Домодедово».

В результате в коломенскую больницу попали пятеро взрослых и пять детей — все в состоянии средней степени тяжести.