Глава «Ростеха» назвал сроки вступления в силу «пакета Яровой» нереальными

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов назвал нереальным срок вступления в силу антитеррористического «пакета Яровой», передает ТАСС.

Согласно закону с 1 июля 2018 года операторы связи и интернет-провайдеры обязаны хранить весть трафик российских пользователей сроком до полугода.

По словам Чемезова, поправки, корректирующие это требование, могут быть представлены в июле этого года.

Для определения требований по хранению данных создана рабочая группа под руководством Минкомсвязи. В нее входят представители «Ростеха», ФСБ и, как сообщил Чемезов, заинтересованных лиц.

«Они занимаются подготовкой, мы вносим предложения. Там есть дорожная карта. По-моему, в июле должны выйти с каким-то предложением», — отметил руководитель «Ростеха».

На вопрос о необходимости изменений в «пакет Яровой» он ответил: «По всей видимости, да, придется менять, потому что в те сроки — это нереально. Регуляторы и будут вносить правки».