ЦИК обнародовал финансовую отчетность политических партий

Центральная избирательная комиссия опубликовала финансовые отчеты российских партий за 2016 год.

Как отмечает РБК, три парламентские партии — «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия» — потратили на думские выборы от четверти до половины средств, полученных ими в 2016 году.

Больше всего за год получала партия «Единая Россия» — 8,2 млрд рублей, из которых 3,6 млрд рублей поступило из бюджета, еще 4,3 млрд — от спонсоров.

Спонсорами партии выступили около 620 компаний. Из полученных денег партия потратила 2,3 млрд на избирательные фонды и около 1 млрд на агитацию.

Самым щедрым спонсором ЕР оказалось ОАО «Томская домостроителтная компания», эта фирма перечислила 45 млн рублей. Однако по закону компания может перевести партии в год не более 43,3 млн, излишки денег будут возвращены.

Траты КПРФ на избирательные фонды (376 млн рублей) оказались меньше затрат на содержание региональных отделений (650 млн). Еще 625 млн рублей партия потратила на агитацию.

«Справедливая Россия» получила в 2016 году 2,18 млрд рублей (из бюджета 956 млн, еще около 1,2 млрд рублей пожертвовали компании и частные лица).

В прошлом году ЛДПР получила 1,3 млрд рублей (843 млн бюджетных средств и 368 млн пожертвований).

Почти все деньги партия потратила на избирательные фонды (519 млн рублей) и агитацию (444 млн).