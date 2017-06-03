Путин рассказал о предложении Клинтону принять Россию в НАТО

Президент России Владимир Путин в свое время предлагал американскому лидеру Биллу Клинтону принять Россию в НАТО. Об этом Путин рассказал режиссеру Оливеру Стоуну. Интервью войдет в четырехсерийный фильм Стоуна о Путине, пишет Politico.

Клинтон был президентом с 20 января 1993 по 20 января 2001 года.

Путин стал исполняющим обязанности президента 31 декабря 1999 года. 7 мая 2000 года он вступил в должность как избранный глава государства.

«Я помню одну из наших последних встреч с президентом Клинтоном, когда еще Клинтон был президентом. Он приезжал в Москву, и я в ходе дискуссии сказал: "Ну, а может быть посмотреть такой вариант, что Россия, может быть, вступит в НАТО". Клинтон ответил: "Ну а что же, я не против"», — вспомнил Путин.

По его словам, в этот момент «вся американская делегация очень занервничала».

Putin on Showtime from Daniel Lippman on Vimeo.