03 июня 2017, 21:00
Противники передачи Исаакия РПЦ обратились в Конституционный суд
Депутат петербургского Законодательного собрания Борис Вишневский и градозащитник Павел Шапчиц намерены оспорить положения закона «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения» в Конституционном суде. Об этом пишет «Фонтанка».
Опираясь на этот закон, власти Петербурга решили передать Русской православной церкви здание Исаакиевского собора, в котором сейчас находится одноименный музей.
Вишневский, Шапчиц и другие жители города выступают портив такого решения. Ранее они пытались через суд признать постановление губернатора города о передаче собора РПЦ незаконным.
Сейчас их обращение находится на изучении у судей Конституционного суда. Они решат, принимать дело к рассмотрению или нет.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое