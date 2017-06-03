По подозрению в связях с Гюленом задержан советник турецкого премьера

В Турции задержан советник премьер-министра страны Бинали Йылдырыма, бывший заместитель министра юстиции Бироль Эрдем. Как сообщает Haberturk.com, чиновника подозревают в связях с организацией оппозиционного исламского богослова Фетуллаха Гюлена.

Вместе с Эрдемом была задержана его жена. Супруги находятся под стражей в Анкаре.

Гюлена и его организацию турецкие власти обвиняют в попытке военного переворота, совершенного в июле 2016 года.

После быстрого подавления восстания в стране начались массовые аресты и увольнения чиновников, преподавателей и военных, подозреваемых в симпатиях к Гюлену.