Минэкономразвития немного укрепит курс рубля в своем прогнозе

В июне министерство экономического развития обновит собственный макроэкономический прогноз, в котором пересмотрит курс рубля в сторону укрепления. Об этом заявил глава ведомства Максим Орешкин, сообщает РИА Новости.

Орешкин отметил, что рубль в базовом прогнозе укрепился «немножко», такие изменения министр назвал «косметическими».

«Все те оценки, которые у нас были в апреле при разной цене на нефть, остаются неизменными», — добавил Орешкин.

Как отметил министр в интервью Business FM, в июле-августе курс рубля снизится за счет внешних факторов и роста экономики.

Орешкин также сообщил, что будет увольнять сотрудников Минэкономразвития за указания Росстату поправить статистику.

Ранее Росстат перешел в ведение министерства. По словам министра, «цифры останутся абсолютно независимы».

«Если я хоть когда-то узнаю, что кто-то из сотрудников Минэкономразвития скажет Росстату, что ту или иную цифру нужно подправить, он будет уволен в тот же самый момент», — добавил он.