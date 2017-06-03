Новый президент «Зенита» поставил задачу выиграть Лигу чемпионов

Петербургский футбольный клуб «Зенит» стремится к победе в Лиге чемпионов УЕФА — самом престижном европейском клубном турнире. Об этом заявил президент клуба Сергей Фурсенко, передает ТАСС.

«У "Зенита" амбициозные планы, мы хотим выиграть Лигу чемпионов. Я не знаю, когда это случится, но мы будем к этому стремиться», — отметил Фурсенко.

До этого лучшим результатом команды в Лиге чемпионов был выход в 1/8 финала в сезонах 2011/12, 2013/14 и 2015/16.

Также Фурсенко рассказал о планах создать волейбольный клуб «Зенит».

«Сейчас мы активно поддерживаем баскетбольный "Зенит", у нас есть планы по (созданию) волейбольного клуба. Но когда, пока вопрос», — заявил он.

В конце мая — начале июня в «Зените» сменилось руководство и главный тренер. Новым наставником команды стал итальянский специалист Роберто Манчини.

По данным источников ТАСС, контракт Манчини с «Зенитом» предполагает, что он будет получать в клубе 4,5 млн евро в год.