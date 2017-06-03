Президент вручил государственную премию Даниилу Гранину

Президент России Владимир Путин вручил государственную премию за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности писателю Даниилу Гранину. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин обратился к Гранину: «Даниил Александрович, вы как-то написали замечательные слова, то есть у вас много замечательных слов, но одна из фраз — ключевых, как я считаю, — магистральная мысль, которая проходит по очень многим вашим произведениям, могу ошибиться, звучит так: "Совесть — это как бы малое представительство Бога"».

Эта фраза из мемуаров писателя «Причуды моей памяти». В книге Гранин пишет: «Если совести нет, значит все дозволено. Из Достоевского: "Если Бога нет, значит все дозволено". Совесть она как бы малое представительство Бога».

После церемонии награждения Путин общался с Граниным в неформальной обстановке. Писатель подарил главе государства книгу-фотоальбом о Санкт-Петербурге.