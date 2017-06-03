В аэропорту Киева задержан объявленный Интерполом в розыск россиянин

В аэропорту «Киев» (прежнее название «Жуляны») задержан гражданин России, находящийся в международном розыске по линии Интерпола. Об этом сообщает пресс-служба Государственной погранслужбы Украины.

33-летнего россиянина, прилетевшего из Анкары, задержали во время паспортного контроля.

По предварительным данным, он разыскивается по подозрению в причастности к террористической деятельности.

О факте задержания проинформировано украинское бюро Интерпола.