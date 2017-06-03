03 июня 2017, 14:29
В аэропорту Киева задержан объявленный Интерполом в розыск россиянин
В аэропорту «Киев» (прежнее название «Жуляны») задержан гражданин России, находящийся в международном розыске по линии Интерпола. Об этом сообщает пресс-служба Государственной погранслужбы Украины.
33-летнего россиянина, прилетевшего из Анкары, задержали во время паспортного контроля.
По предварительным данным, он разыскивается по подозрению в причастности к террористической деятельности.
О факте задержания проинформировано украинское бюро Интерпола.
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