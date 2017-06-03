Теракт на похоронах в Кабуле унес жизни 20 человек

Трое смертников взорвались в Кабуле во время похорон сына вице-спикера сената Афганистана Салима Изадьяра, погибшего накануне во время демонстрации протеста. Об этом сообщает BBC.

В результате тройного теракта погибли, по меньшей мере, семь человек, еще более сотни получили ранения.

Телеканал Tolo News со ссылкой на источник в афганском Минздраве сообщает о том, что число погибших приближается к 20, а ранения получили не менее 87 человек.

Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за теракт.