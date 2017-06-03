Канделаки не подтвердила банкротство «Матч ТВ»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки опровергла банкротство телеканала, о котором заявлял его комментатор Геннадий Орлов, сообщает «Интерфакс».

25 мая Орлов участвовал в программе Offside.tv, которая транслировалась «ВКонтакте». Вместе с ним разговор вели комментатор Алексей Андронов и внештатный сотрудник «Матч ТВ» Кирилл Дементьев.

В момент, когда ведущие думали, что запись не ведется, они стали обсуждать «Матч ТВ». Орлов сообщил, что руководство обанкротило телеканал.

«Я тоже уже выхожу за штат, как и большинство комментаторов», — сказал он.

Вот видео, где говорят о банкроте Матч-Тв и выводе Орлова за штат. И это похоже не для эфира было pic.twitter.com/NbOq39ycKx — Anton Vanyushov (@Anton_Vanyushov) 25 мая 2017 г.

Позднее Орлов заявил ТАСС, что это была «подпольная съемка, где что-то намонтировали».

«Могли и мои слова подобрать — сегодня техника такова», — отметил комментатор.

Канделаки сегодня отметила: «Культура жизни на федеральном канале только-только формируется. Каждый из участников этого инцидента сказал, что для них это был негативный опыт. Так как это мои коллеги, я попробую их оправдать. Наверное, им было достаточно неприятно понять, что их кто-то подслушал и подсмотрел».

Она добавила, что ни с кем не ссорится: «Если кто-то полезен каналу, мы их всегда приглашаем к работе с каналом. Моих личных пристрастий к людям нет, я телевизионный продюсер».