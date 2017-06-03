В квартиру журналистки «Новой» пришли в поисках преступника

Полиция угрожала вскрыть московскую квартиру корреспондента «Новой газеты» Елены Костюченко для проверки информации о нахождении там преступника. Об этом сама журналистка написала в Facebook.

«Сейчас звонит участковый ОВД "Текстильщики" (в отделе подтвердили), говорит, у меня в подъезде совершено преступление, поэтому мне будут вскрывать дверь. Никаких подробностей не говорят. Я сейчас нахожусь в командировке. Дома — куча рабочих материалов и все документы по собранию собственников нашего дома», — сообщила она.

В итоге, по словам Костюченко, на место «приехала редакция, адвокат, сестра» и начальник ОВД «Текстильщики».

«Квартиру открыли, сотрудник зашел с адвокатом и сестрой. Походили, посмотрели, пооткрывали шкафы. Преступник не обнаружен. Полиция удалилась», — отмечает корреспондент.