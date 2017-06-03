По делу о теракте в Манчестере проверят 17 человек

Полиция задержала семнадцатого подозреваемого в причастности к совершению теракта во время концерта на стадионе «Манчестер Арена». Об этом пишет The Daily Telegraph.

Подозреваемый — 24-летний мужчина. Его задержали минувшей ночью в манчестерском районе Рашхолм. Всего в связи с терактом под стражей находятся 11 человек. Еще шестерых полиция отпустила после проверки.

22 мая на концерте поп-певицы Арианы Гранде на стадионе «Манчестер Арена» прогремел взрыв. Жертвами теракта, устроенного смертником, стали 22 человека, десятки получили ранения.

Как сообщает BBC, Гранде посетила пострадавших подростков, которые проходят лечение в Королевском детском госпитале Манчестера. Она пообщалась с ранеными, их родителями и персоналом больницы.