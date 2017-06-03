03 июня 2017, 14:44
По делу о теракте в Манчестере проверят 17 человек
Полиция задержала семнадцатого подозреваемого в причастности к совершению теракта во время концерта на стадионе «Манчестер Арена». Об этом пишет The Daily Telegraph.
Подозреваемый — 24-летний мужчина. Его задержали минувшей ночью в манчестерском районе Рашхолм. Всего в связи с терактом под стражей находятся 11 человек. Еще шестерых полиция отпустила после проверки.
22 мая на концерте поп-певицы Арианы Гранде на стадионе «Манчестер Арена» прогремел взрыв. Жертвами теракта, устроенного смертником, стали 22 человека, десятки получили ранения.
Как сообщает BBC, Гранде посетила пострадавших подростков, которые проходят лечение в Королевском детском госпитале Манчестера. Она пообщалась с ранеными, их родителями и персоналом больницы.
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