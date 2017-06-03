Путин назвал арктический танкер именем Кристофа де Маржери

Президент Владимир Путин выступил на церемонии присвоения арктическму танкеру-газовозу имени «Кристоф де Маржери». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Кристоф де Маржери — глава французской энергетической компании Total. Он погиб 20 октября 2014 года при вылете из Москвы — легкомоторный самолет де Маржери столкнулся с уборочной техникой, выкатившейся на взлетную полосу.

Газовоз нарекли именем французского магната в глубоководном порту Санкт-Петербурга Бронка. В мероприятии участвовали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, министры энергетики и транспорта Александр Новак и Максим Соколов, министр экономического развития Максим Орешкин, президент концерна Total Патрик Пуянне и другие.

Танкер будет транспортировать сжиженный природный газ в рамках проекта «Ямал СПГ».