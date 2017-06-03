Глава Пентагона предостерег КНР от претензий на Южно-Китайское море

Министр обороны США Джеймс Мэттис в очередной раз заявил, что Соединенные Штаты выступают против претензий КНР на Южно-Китайское море, передает BBC.

«Мы выступаем против стран, милитаризирующих искусственные острова и выдвигающих чрезмерные претензии на международные воды. Мы не можем и не будем соглашаться с односторонними принудительными изменениями статус-кво», — сказал он на конференции по безопасности в Сингапуре.

По словам главы Пентагона, подобные действия подрывают региональную стабильность и безопасность.

Китай претендует почти на все Южно-Китайское море целиком. Также китайские власти соорудили гряду искусственных островов для размещения на них военных.

Территориальную принадлежность многих объектов в море оспаривают другие страны региона — Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам.