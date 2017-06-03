Германия депортировала марокканца за попытку теракта у посольства РФ

Германия депортировала на родину гражданина Марокко, задержанного в апреле под Лейпцигом по подозрению в подготовке теракта у российского посольства в Берлине. Об этом сообщает МВД федеральной земли Саксония.

24-летний мужчина был отправлен в Марокко накануне вечером. С 8 апреля он находился под стражей.

Мигранта задержали в приюте для беженцев под Лейпцигом. Как писал Tagesspiegel, он хотел совершить теракт у стен российского посольства, смешавшись с демонстрантами.

Мотивом такого поступка издание называло месть за поддержку Россией президента Сирии Башара Асада.