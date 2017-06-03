03 июня 2017, 16:45
СМИ сообщили о вылете Навального во Францию
В московском аэропорту «Внуково» заметили оппозиционера Алексея Навального, который, предположительно, вылетал с женой во Францию. Об этом сообщает Life.
«Поскольку 4 июня у Навального день рождения, можно предположить, что политик решил отметить этот праздник на одном из зарубежных курортов», — строит догадки издание.
В мае Навальный был в Барселоне, где перенес операцию после ожога роговицы глаза. До этого в Москве политику, предположительно, активист движения Serb плеснул в глаза зеленкой. Несмотря на то что участников нападения быстро удалось установить, полиция не стала задерживать подозреваемых.
Однако Навальному впервые за пять лет позволили выехать за границу на лечение.
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