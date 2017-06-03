СМИ сообщили о вылете Навального во Францию

В московском аэропорту «Внуково» заметили оппозиционера Алексея Навального, который, предположительно, вылетал с женой во Францию. Об этом сообщает Life.

«Поскольку 4 июня у Навального день рождения, можно предположить, что политик решил отметить этот праздник на одном из зарубежных курортов», — строит догадки издание.

В мае Навальный был в Барселоне, где перенес операцию после ожога роговицы глаза. До этого в Москве политику, предположительно, активист движения Serb плеснул в глаза зеленкой. Несмотря на то что участников нападения быстро удалось установить, полиция не стала задерживать подозреваемых.

Однако Навальному впервые за пять лет позволили выехать за границу на лечение.