Собственник поменял замки в московском штабе Навального

Собственник помещения в Москве, которое арендует оппозиционер Алексей Навальный для штаба своей президентской кампании, минувшей ночью поменял замки. Об этом сообщил в Facebook координатор кампании Николай Ляскин.

По его словам, «штаб в Москве слишком активно начал работу».

«И вот на собственника надавили, и ночью нам в двери вырезали замки и заменили их. Но мы продолжаем работать по адресу: Садовническая набережная 69. Наклейки и листовки будут», — отметил активист.

Навальный заявил о выдвижении в президенты России в 2018 году. По всей стране открываются его избирательные штабы.

В ЦИК России ранее отмечали, что политик не имеет права баллотироваться, так как имеет непогашенную судимость.