Путин обвинил американских хакеров во вмешательстве в президентские выборы в США

За взломом почты кандидата в президенты от Демократической партии США Хиллари Клинтон и ее соратников могли стоять не американские или любые другие хакеры. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC.

Говоря вмешательстве в американские выборы, в котором власти США обвиняют Россию, Путин заявил, что хакеры могли быть «где угодно», в том числе в самих США.

«Хакеры могут быть где угодно. Они могут быть в России, в Азии, даже в Америке, в Латинской Америке. Это могут быть хакеры, кстати сказать, в Соединенных Штатах, которые очень ловко и профессионально перевели стрелку на Россию. Вы не можете такое допустить? В ходе острой политической борьбы? Я могу», — отметил глава государства.

Накануне ведущая NBC Мегин Келли, модерировавшая Петербургский экономический форум, уже спрашивала Путина о хакерских атаках.

Он тогда сравнил обвинения России во вмешательстве в американские выборы с антисемитизмом.