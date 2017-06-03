Житель Квебека выиграл в лотерею 55 млн канадских долларов

Житель канадской провинции Квебек выиграл в лотерею Lotto Max 55 млн канадских долларов (примерно 40,7 млн долларов США или 2,3 млрд рублей). Об этом сообщает CBC News.

Имя обедителя пока не разглашается.

Помимо него еще восемь человек получили традиционные по миллиону канадских долларов (740 тысяч долларов США или 42 млн рублей).

Следующий джекпот этой лотереи составит 15 млн канадских долларов.