Первый транш государственных облигаций скупили пенсионеры

Минфин на этой неделе завершил размещение трехлетних облигаций федерального займа для населения (ОФЗ) объемом 15 млрд рублей. На размещение, начавшееся 26 апреля, было отведено полгода. Однако облигации скупили за 24 рабочих дня, передает «Интерфакс».

С 6 июня, как сообщил агентству глава департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский, Сбербанк и ВТБ 24 начнут размещение дополнительного выпуска ОФЗ на ту же сумму.

Как отметил старший вице-президент Сбербанка Игорь Буланцев, в среднем клиент тратил на покупку облигаций 1 млн рублей. Более половины покупателей «народных облигаций» — мужчины, средний возраст инвестора — 57 лет.

В ВТБ 24 «Ведомостям» сообщили, что облигации также в основном приобретали состоятельные клиенты — мужчины в возрасте от 60 лет. Более четверти заявок (28%) были поданы на суммы 1-5 млн рублей.