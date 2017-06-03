Полиция отпустила подозреваемых с фестиваля Rock am Ring

Сотрудников субподрядчика фестиваля Rock am Ring в Германии отпустили из полиции. Об этом полицейские заявили на пресс-конференции, пишет Spiegel.

Стражи порядка сообщили, что по подозрению в связях с исламистскими террористами были задержаны трое сотрудников. Ранее СМИ писали о задержании двоих человек, исповедующих ислам салафитского течения.

Все задержанные были отпущены из участка, так как подозрения в отношении них не нашли подтверждений.

Фестиваль продолжился. Билеты на рок-событие приобрели 87 тысяч человек.