Глава Роструда назвал самую востребованную профессию в стране

В России больше всего не хватает инженеров на производстве, заявил РИА Новости глава Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Всеволод Вуколов.

«На сегодняшний день главная [проблема] все-таки для предприятий — они не могут найти специалиста в инженерной отрасли, не могут найти именно специалиста в сфере производственного блока», — сказал чиновник.

По его мнению, поэтому «необходимо уделять внимание подготовке специалистам именно в сфере производства».

Ранее в Минобрнауки сообщили о снижении числа бюджетных мест на специальности «экономика» и «юриспруденция» из-за малой потребности в этих специалистах.

По словам Вуколова, главной задачей сегодня является повышение производительности труда, поэтому людям, которым сложно найти работу, нужно переобучиться на другие специальности.