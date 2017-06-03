Экс-сотрудник АНБ рассказал о массовой слежке на зимней Олимпиаде в США

Бывший эксперт Агентства национальной безопасности США по программному обеспечению Томас Дрейк заявил о том, что во время зимней Олимпиады в Солт-Лейк-Сити в 2002 году АНБ отрабатывало методы массовой электронной слежки за гражданами. Об этом пишет The Salt Lake Tribune.

Газета цитирует заявление Дрейка, предоставленное Минюстом США.

«Чиновники АНБ и ФБР рассматривали Олимпиаду в Солт-Лейк-Сити как отличную возможность объединить ресурсы обоих агентств, чтобы испытать и довести до совершенства новые методы массовой слежки», — говорится в показаниях экс-сотрудника АНБ.

По его словам, АНБ перехватывало всю электронную переписку в городе. В самой АНБ эту информацию опровергли. Там заявили, что отслеживали лишь международные контакты из-за данных о террористической угрозе.

Дрейк дал показания, чтобы поддержать иск бывшего мэра Солт-Лейк-Сити Рокки Андерсона, который обвиняет американские спецслужбы в незаконном сборе данных.

Сам Дрейк в 2010 году рассказал СМИ о проекте АНБ Trailblazer («Пионер»), с помощью которого спецслужба могла отслеживать местоположение человека по его звонкам и электронной переписке.

Из-за этого сотрудник АНБ предстал перед судом по обвинению в шпионаже и был осужден на год условно за злоупотребление электронной информацией.