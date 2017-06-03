03 июня 2017, 14:02
СМИ сообщили о гибели 43 человек при ударе коалиции по Ракке
Коалиция во главе с США нанесла авиаудар по зданию в сирийском городе Ракка, «что привело к гибели 43 мирных жителей, в основном женщин и детей, и ранению десятков других», сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на СМИ и местные источники.
Отмечается, что удар был произведен по шестиэтажному зданию «Аль-Джамиле». В результате строение было уничтожено.
Бомбежка произошла минувшей ночью.
Рака является неформальной столицей запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство».
Как уточняет ТАСС, ВВС США с ноября 2016 года оказывают поддержку формированиям вооруженной оппозиции «Силы демократической Сирии» по освобождению Ракки от боевиков ИГ.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое