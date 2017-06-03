03 июня 2017, 14:09
На остановке в Петербурге насмерть замерзла пенсионерка
В Петербурге пожилая женщина насмерть замерзла на автобусной остановке, сообщил «Интерфаксу» источник в медицинских кругах города.
По его словам, накануне ранним утром женщина на вид 70-75 лет была доставлена в больницу с остановки на Заневском проспекте, 71.
Врачи Александровской больницы поставили пенсионерке диагноз «переохлаждение тяжелой степени». Женщина скончалась.
В Петербурге держится холодная для начала лета погода. Накануне там прошел снег.
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