В ЦИК решили максимально повысить явку на выборах 2018 года за рубежом

Центральная избирательная комиссия России намерена добиваться максимальной явки на президентских выборах 2018 года, причем как в России, так и за рубежом. Об этом заявил член ЦИК Василий Лихачев, передает ТАСС.

Выступая на конференции организаций российских соотечественников в Брюсселе, Лихачев рассказал, что для повышения явки за рубежом нужно решить ряд проблем:

- в ЦИК «нет четкой цифры количества граждан РФ, находящихся за рубежом»;

- сложности логистики для голосующих: в США или Германии: россиянам может потребоваться пара дней, чтобы добраться до города, где расположен избирательный участок, а затем вернуться домой;

- в российском законодательстве, в отличие от бельгийского нет ответственности за неучастие в выборах, поэтому, по мнению члена ЦИК, сложнее привлечь людей на участки. Остается лишь агитация и разъяснительная работа в СМИ.