Двоих сотрудников немецкого рок-фестиваля задержали по делу о подготовке теракта

В Германии задержаны двое сотрудников фирмы, обслуживающей рок-фестиваль Rock am Ring в Нюрбурге. Как пишет газета Welt, они пронесли на территорию фестиваля подозрительный предмет.

Как отмечает издание Bild, подозреваемые исповедуют ислам салафитского толка.

Накануне рок-фестиваль был приостановлен из-за террористической угрозы. Полиция и организаторы попросили зрителей покинуть место проведения мероприятия. Сейчас там работают правоохранительные органы.

На трехдневный фестиваль Rock am Ring билеты купили более 87 тысяч человек.