03 июня 2017, 11:14
Двоих сотрудников немецкого рок-фестиваля задержали по делу о подготовке теракта
В Германии задержаны двое сотрудников фирмы, обслуживающей рок-фестиваль Rock am Ring в Нюрбурге. Как пишет газета Welt, они пронесли на территорию фестиваля подозрительный предмет.
Как отмечает издание Bild, подозреваемые исповедуют ислам салафитского толка.
Накануне рок-фестиваль был приостановлен из-за террористической угрозы. Полиция и организаторы попросили зрителей покинуть место проведения мероприятия. Сейчас там работают правоохранительные органы.
На трехдневный фестиваль Rock am Ring билеты купили более 87 тысяч человек.
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