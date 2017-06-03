ООН расширила санкции против Северной Кореи

Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию о расширении санкций против КНДР в ответ на новые пуски баллистических ракет. Об этом сообщается на сайте Совбеза.

Проект резолюции был подготовлен США. Под новые санкции попали четыре организации и 14 физических лиц — «в основном высокопоставленные государственные чиновники и главы корпораций».

«Все они, по имеющимся данным, занимались деятельностью в интересах правительства КНДР, в том числе за пределами страны», — отмечается в сообщении.

Совбез постановил заморозить активы северокорейских торговых корпорацийи «Канбон» и «Кумсан», банка «Коре», а также Стратегических войск Корейской народной армии.