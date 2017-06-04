СМИ сообщили об убийстве мальчика из РФ в немецком лагере для беженцев

В Баварии в лагере для беженцев был убит мальчик из России. Его взял в заложники выходец из Афганистана, а затем убил. Об этом пишет Nordbayern.de.

41-летний беженец также серьезно травмировал мать пятилетнего ребенка, но она выжила. При трагедии присутствовал и второй ребенок женщину, шестилетний мальчик, однако он не пострадал.

На место убийства прибыла полиция, которая открыла стрельбу по беженцу. В результате он скончался на месте.

По данным РИА Новости, полиция Баварии официально подтвердила данные о гражданстве убитого мальчика.