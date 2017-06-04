В Волгоградской области при пожаре погибли трое детей

В частном доме в Волгоградской области произошел пожар. Его жертвами стали три ребенка, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

«По предварительным данным, пожар произошел сегодня около 08.00: загорелся кирпичный дом, расположенный на переулке Западный хутор. В это время там находились трое малолетних детей, в возрасте 3,5 и 7 лет. Несмотря на то что прибывшие незамедлительно пожарные расчеты оперативно ликвидировали возгорание, спасти детей не удалось», — рассказали в ведомстве.

В настоящий момент выясняются обстоятельства инцидента.