Путин выразил соболезнования после теракта в Лондоне

Президент Владимир Путин выразил соболезнования британцам после терактов в Лондоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

«Путин глубоко соболезнует британцам и осуждает террористический акт, совершенный часами ранее в Лондоне», — отметил он.

Российский лидер намерен в ближайшее время направить телеграмму соболезнований премьер-министру Великобритании Терезе Мэй.