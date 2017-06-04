04 июня 2017, 11:19
Путин выразил соболезнования после теракта в Лондоне
Президент Владимир Путин выразил соболезнования британцам после терактов в Лондоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
«Путин глубоко соболезнует британцам и осуждает террористический акт, совершенный часами ранее в Лондоне», — отметил он.
Российский лидер намерен в ближайшее время направить телеграмму соболезнований премьер-министру Великобритании Терезе Мэй.
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