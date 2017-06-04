Партия Мэй прервала избирательную кампанию из-за терактов

Консервативная партия Великобритании под руководством премьера страны Терезы Мэй приостановила проведение избирательной кампании перед выборами в парламент после терактов. Об этом сообщает Reuters.

«Консервативная партия не будет проводить агитацию сегодня по всей стране. На протяжении дня мы будем следить за новыми подробностями атаки», — отметили консерваторы.

Между тем мэр Лондона Садик Хан призвал не откладывать выборы в парламент из-за терактов. «Мы должны показать, что нас не получится запугать. Мы должны проголосовать в четверг, тем самым удостоверившись, что понимаем важность нашей демократии, наших гражданских свобод и прав человека», — заявил он.

При этом чиновник отметил, что уровень террористический угрозы остается серьезным.

«Я не сторонник откладывать выборы. Я горячо верю в демократию», — заключил он.