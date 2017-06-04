Под Тверью мужчина расстрелял восьмерых

В Редкино Конаковского района Тверской области мужчина убил восемь человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Следственного комитета России Светлану Петренко.

«Следственными органами Следственного комитета России по Тверской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 8 человек — двух женщин и шести мужчин», — заявила она.

Мужчина открыл стрельбу в садоводческом товариществе «50 лет Октября» на одном из мероприятий. Произошел бытовой конфликт, после чего один из его участников взял из дома оружие и «расстрелял из него своих обидчиков и свидетелей».

Сейчас подозреваемый в стрельбе задержан, с ним проведут следственные действия.

Выяснилось, что предполагаемый убийца является жителем Московской области. В момент убийства он находился в состоянии алкогольного опьянения. Убитые им люди также оказались выходцами из Подмосковья.

По поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина дело будет расследовать Главное следственное управление СК РФ.