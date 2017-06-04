04 июня 2017, 15:06
Убийца девяти человек под Тверью заставил одного из них копать могилу
Застреливший девять человек в поселке Редкино в Тверской области мужчина велел одной из жертв выкопать себе могилу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к следствию источник.
«Подозреваемый пытался заставить женщину копать себе могилу, она отказалась, после чего он ее убил и спрятал труп в багажник», — отметил он.
Напомним, убийство произошло на почве бытовой ссоры. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения житель Москвы взял свое ружье и застрелил обидчика, а также свидетелей ссоры. Некоторым из присутствовавших удалось спастись, передает РИА Новости.
В настоящее время преступник задержан.
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