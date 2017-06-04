Хубутия ушел с поста директора НИИ скорой помощи имени Склифосовского

Академик Могели Хубутия покинет пост директора НИИ скорой помощи имени Склифосовского, передает «Интерфакс».

Хубутия продолжит работу в учреждении в качестве хирурга.

«Не уволили, а я ушел президентом и оставил место молодому своему заместителю. У меня будет там мое любимое дело — хирургия, которым я буду заниматься, но я не буду заниматься уже административными вопросами, этим должны заниматься молодые», — пояснил он.

Академик отметил, решение о смещении с должности оказалось для него «немножечко неожиданным поворотом» так как было принято ночью.

«Это решение, наверное, быстрее всего было принято каким-то другим человеком, а потом я в принципе с этим согласился», — отметил Хубутия.

Академик назвал слухи о своем увольнении «клеветой».