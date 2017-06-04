После финального матча ЛЧ в Турине произошла давка

В центре Турина на пощади произошла давка между людьми, пришедшими посмотреть финальный матч Лиги чемпионов между «Ювентусом» и мадридским «Реалом». Видео давки размещено в твиттере AFP.

По данным ВВС, пострадали около тысячи человек, как минимум двое получили тяжелые травмы.

Всего на площадь пришли около 30 тысяч человек.

Давку спровоцировала паника, возникшая после того, как кто-то взорвал петарду, а другой человек в шутку крикнул «Бомба!».