При теракте в Лондоне погибли шесть человек

В Лондоне на мосту в центре города микроавтобус наехал на людей. Вскоре после этого на рынке возле Лондонского моста прогремели взрывы. Погибли шесть человек, полиция признала инцидент терактом. Об этом сообщается в твиттере лондонской полиции.

Как заявил руководитель антитеррористического отдела британской полиции Марк Роули, убиты трое нападавших.

«На данном этапе мы полагаем, что шесть человек погибли, не считая трех нападавших, убитых полицией», — отметил он.

There has just been a huge explosion on London Bridge. We are talking four-five times louder than earlier explosions #londonbridge