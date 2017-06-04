СМИ рассказали о попытках РФ помешать вступлению Македонии в НАТО

В настоящее время российские спецслужбы пытаются предотвратить вступление Македонии в НАТО. чтобы организовать на Балканах «полосу нейтральных стран». Об этом свидетельствуют документы из секретных архивов правительства Македонии, поступившие в международный консорциум журналистов Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), пишет «Новая газета».

Организация выяснила, что в течение уже десяти лет Македония находится «под воздействием сильнейшей и разрушительной пропаганды, а также деятельности разведывательных служб, которая осуществляется через посольство РФ».

Согласно документации, на базе почетных консульств России в македонских городах Битола и Охрид действуют разведывательные базы.

Как указывает газета, Россия предпочла метод «мягкой силы» для изоляции Балкан от влияния Запада.

«Кроме того, российская внешняя политика находится в тесном взаимодействии с энергетической стратегией, цель которой – получить контроль над стратегическими энергетическими ресурсами страны», – заявили в OCCRP.

По словам журналистов, РФ рассчитывает в конце концов поставить Македонию в «полную зависимость» от Москвы.