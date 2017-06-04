Мемория. Аполлон Майков

4 июня 1821 года родился поэт Аполлон Майков

Личное дело

Аполлон Николаевич Майков (1821-1897) родился в Москве в дворянской семье. Отец Николай Аполлонович Майков был художником, мать Евгения Петровна – писательницей. В доме Майковых частыми гостями были художники, литераторы, музыканты. В семье было пятеро детей, все – мальчики. Летом Аполлона отправляли в имение бабушки в Подмосковье — в деревню Чепчиха (вблизи нынешнего Солнечногорска).

В 1834 году семья переехала в Петербург, где старшим братьям, Аполлону и Валериану, преподавал на дому латинский язык и русскую словесность писатель Иван Гончаров. Писать стихи Аполлон начал очень рано - дебютом 13-летнего поэта стало стихотворение «Орел», опубликованное в «Библиотеке для чтения» в 1835 году.

В 1837 году Майков поступил на юридический факультет Петербургского университета, охотно и много занимался историей Древней Греции и Рима, изучал латинский язык и римских поэтов. Вначале он сильно увлекался живописью, мечтал о карьере живописца, но лестные отзывы Плетнева и Никитенко о его первых поэтических опытах и слабое зрение побудили его посвятить свою жизнь поэзии.

Еще два стихотворения - «Сон» и «Картина вечера» - появились в «Одесском альманахе на 1840 год». А уже в 1842 в Петербурге вышла первая книга «Стихотворения Аполлона Майкова».

Получив за эту книгу «по высочайшему повелению» Николая I тысячу рублей на путешествие в Италию, юноша в том же 1842 году уехал за границу. Побывав в Италии, Франции, Саксонии и Австрийской империи, вернулся в Петербург в 1844 году. Результатом этой поездки стали опубликованные в 1847 году «Очерки Рима» и кандидатская диссертация о древнеславянском праве. По возвращении в Россию Майков служил в Министерстве финансов, затем помощником библиотекаря Румянцевского музея до перенесения его в Москву.

Поэмы, баллады, лирические драмы и другие стихи Аполлона Майкова принесли ему немалую популярность. Он начал постоянно вращаться в «высшем» литературном обществе – его друзьями были Белинский, Некрасов, Тургенев и многие другие писатели и поэты. Печатался Майков в основном в «Отечественных записках», даже после того, как Некрасов увел множество талантливых авторов в возглавленный им журнал «Современник».

Либеральные настроения Майкова 40-х годов (поэмы «Две судьбы», 1845, «Машенька», 1846) со временем сменились консервативными взглядами (стихотворение «Коляска», 1854), славянофильскими и панславистскими идеями (поэма «Клермонтский собор», 1853); в 60-е годы творчество Майкова подверглось резкой критике со стороны революционных демократов. Претерпела изменения и эстетическая позиция Майкова: кратковременное сближение с натуральной школой уступило место активной защите «чистого искусства».

В последние годы жизни был действительным статским советником. После 1880 года Майков стихов практически не писал, сосредоточившись на госслужбе, где добился значительных успехов – дослужился до чина действительного статского советника, что по табелю о рангах соответствовало генерал-майору. С 1882 года — председатель Комитета иностранной цензуры. В творческом плане он занимался уже только правкой своих произведений для подготовки собрания сочинений.

27 февраля 1897 года поэт вышел на улицу слишком легко одетым и простыл. 20 марта 1897 года Аполлон Майков скончался. Похоронен на кладбище Воскресенского Новодевичьего монастыря в Санкт-Петербурге.

Чем знаменит

Аполлон Майков

Имя Аполлона Майкова выглядит не слишком ярким на фоне плеяды блестящих поэтов XIX века, хотя Владимир Соловьев и называл его «одним из главных поэтов послепушкинского периода».

Майков не был самым выдающимся среди современников, и творческое наследие его не столь обширно. Однако созданные в 1854—1858 годах стихотворения Майкова о русской природе стали хрестоматийными: «Весна! Выставляется первая рама», «Летний дождь», «Сенокос», «Ласточка», «Нива» и другие. Многие стихотворения Майкова были положены на музыку, в том числе такими крупными композиторами, как Н. А. Римский-Корсаков и П. И. Чайковский.

В лирике Майкова часто встречаются образы русской деревни, природы, русской истории. Но немалая часть его творчества была посвящена античному миру, который он изучал большую часть своей жизни. Кроме поэмы «Два мира» из крупных произведений Майкова заслуживают интереса также «Странник» (превосходно воспроизводящий понятия и язык некоторых русских сектантских течений), «Княжна» и «Брингильда».

Интересно, что литературное имя Майков приобрел среди современников как раз стихотворениями «в антологическом роде», а его стихи о природе тогда рассматривались как «второстепенные», но именно они в итоге и вошли в историю литературы.

О чем надо знать

Майков немало занимался и переводами. В течение четырёх лет переводил в поэтической форме «Слово о полку Игореве» (окончен в 1870 году). Это стихотворное переложение «Слова…» и доныне остается одним из лучших литературных его переводов.

Переводил произведения таких поэтов, как Гейне, Мицкевич, Гёте. Перевел IV—X главы «Апокалипсиса» (1868). Также занимался переводами народного поэтического творчества Белоруссии, Греции, Сербии, Испании и других стран.

Прямая речь

Не может быть! не может быть!

Она жива!.. сейчас проснется...

Смотрите: хочет говорить,

Откроет глазки, улыбнется.

Меня увидит, обоймет

И, вдруг поняв, что плач мой значит,

Ласкаясь, нежно мне шепнет:

"Какой смешной! о чем он плачет!.."

Но нет!.. лежит... тиха, нема,

Недвижна...

А. Майков на смерть дочери (23 апреля 1866)

«Это стихотворение, без подписи знаменитого, или, по крайней мере, знакомого имени, поразило нас до того, что мы перенесли его на страницы своего журнала при громкой похвале и потом, с неослабевшим энтузиазмом, припомнили его через четырнадцать месяцев;

Когда ложится тень прозрачными клубами

На нивы желтые, покрытые скирдами,

На синие леса, на влажный злак лугов;

Когда над озером белеет столп паров,

И в редком тростнике, медлительно качаясь,

Сном чутким лебедь спит, на влаге отражаясь, --

Иду я под родной, соломенный свой кров,

Раскинутый в тени акаций и дубов,

И там, с улыбкой на устах своих приветных,

В венце из ярких звезд и маков темноцветных,

И с грудью белою под черной кисеей,

Богиня мирная, являясь предо мной,

Сияньем палевым главу мне обливает

И очи тихою рукою закрывает,

И, кудри подобрав, главой склонясь ко мне,

Лобзает мне уста и очи в тишине (стр. 9).

Это именно одно из тех произведений искусства, которых кроткая, целомудренная, замкнутая в самой себе красота совершенно нема и незаметна для толпы и тем более красноречива, ярко блистательна для посвященных в таинства изящного творчества. Какая мягкая, нежная кисть, какой виртуозный резец, обличающие руку твердую и искушенную в художестве! Какое поэтическое содержание и какие пластические, благоуханные, грациозные образы!».

В. Г. Белинский о творчестве Аполлона Майкова (1841 год)

«По главному своему содержанию, поэзия Майкова определяется, с одной стороны, древнеэллинским эстетическим миросозерцанием, с явно преобладающим эпикурейским характером, с другой – преданиями русско-византийской политики. Темы того и другого рода, хотя внутренне ничем не связанные между собой, одинаково дороги поэту. Как на второстепенный мотив, заметный более в первую половину литературной деятельности Майкова, можно указать на мирные впечатления русской сельской природы, которым поэт имел особенные удобства отдаваться, вследствие своей страсти к рыболовству. Как на второстепенный мотив, заметный более в первую половину литературной деятельности Аполлона Майкова, можно указать на мирные впечатления русской сельской природы, которым поэт имел особенные удобства отдаваться, вследствие своей страсти к рыболовству. Аполлон Николаевич сразу приобрел себе литературное имя стихотворениями "в антологическом роде", из которых по ясности и законченности образов выдаются: "Сон", "Воспоминание", "Эхо и молчание", "Дитя мое, уж нет благословенных дней", "Поэзия"; выше всяких похвал в своем роде "Барельеф"».

Вл. Соловьев о поэзии Майкова

«Вместе с Полонским и Фетом Майков составил ту известную триаду поэтов, которая выступала с лозунгом «искусство для искусства». Группа эта находилась на правом фланге тогдашней литературы и составляла нечто вроде штаба поэтического отряда крепостников, не желавших без боя сдавать позиции развивающемуся капитализму, в особенности же озабоченных ростом революционно-демократического движения».

Литературная энциклопедия. 1929—1939.

6 фактов об Аполлоне Майкове

Фамилия «Майков» произносится с ударением на первый слог

Майков был женат на Анне Ивановне, урожденной Штеммер. Свадьба состоялась в 1852 году. У них было четверо детей: три сына – Николай, Владимир и Аполлон и дочь Вера, умершая в 10-летнем возрасте.

В 1953 году Майков был избран членом-корреспондентом Петербургской Академии наук.

Любимым занятием Майкова была рыбалка.

Майков был влюблен в историю, особенно античную. Он не раз бывал за границей – в основном в Италии и Греции. По словам критика В.Г. Белинского, Майков «смотрит на жизнь глазами грека».

Братья Аполлона Майкова – Леонид, Валериан и Владимир – также стали широко известными в литературном мире людьми, хотя и в разных направлениях (критика, библиография, переводы и проза).

Материалы об Аполлоне Майкове

Майков, Аполлон Николаевич в библиотеке Максима Мошкова

Статья Вл. Соловьева об Аполлоне Майкове для словаря Брокгауза и Ефрона

Биография поэта на Поэмбуке

Статья об Аполлоне Майкове в Литературной энциклопедии.

Статья об Аполлоне Майкове в Википедии