Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
4 июня 2017, воскресенье, 15:27
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Нетленка
Семинары
Новости регионов

Воровали по-крупному: в области выявлено более 1,7 тысяч нарушений в сфере ЖКХ
У ребенка речевые нарушения? Обратитесь к остеопату
Титул «Мисс ФК «Тюмень» завоевала Полина Телиус (ФОТО)
Тюменцы начинают всероссийскую видеолетопись участников ВОВ
Мотоциклисты без прав дважды попадали в ДТП в Тюмени
Глава ГИБДД обсудит с тюменцами дорожную безопасность
Тюменские поэты прочтут стихи Евгения Евтушенко
В Тюмени уличных псов будут ловить на Литейщиков и Герцена, Победы и Маршака
Казино в Тобольске закрывали дважды
В Тюмени создается Федеральный исследовательский центр (ФИЦ)
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
04 июня 2017, 00:02
Мемория

Мемория. Аполлон Майков

В. Г. Перов. Портрет А. Н. Майкова. 1872.
В. Г. Перов. Портрет А. Н. Майкова. 1872.
ГТГ

4 июня 1821 года родился поэт Аполлон Майков

 

Личное дело

Аполлон Николаевич Майков (1821-1897) родился в Москве в дворянской семье. Отец Николай Аполлонович Майков был художником, мать Евгения Петровна – писательницей. В доме Майковых частыми гостями были художники, литераторы, музыканты. В семье было пятеро детей, все – мальчики. Летом Аполлона отправляли в имение бабушки в Подмосковье — в деревню Чепчиха (вблизи нынешнего Солнечногорска).

В 1834 году семья переехала в Петербург, где старшим братьям, Аполлону и Валериану, преподавал на дому латинский язык и русскую словесность писатель Иван Гончаров.  Писать стихи Аполлон начал очень рано - дебютом 13-летнего поэта стало стихотворение «Орел», опубликованное в «Библиотеке для чтения» в 1835 году. 

В 1837 году Майков поступил на юридический факультет Петербургского университета, охотно и много занимался историей Древней Греции и Рима, изучал латинский язык и римских поэтов. Вначале он сильно увлекался живописью, мечтал о карьере живописца, но лестные отзывы Плетнева и Никитенко о его первых поэтических опытах и слабое зрение побудили его посвятить свою жизнь поэзии.

Еще два стихотворения - «Сон» и «Картина вечера» - появились в «Одесском альманахе на 1840 год». А уже в 1842 в Петербурге вышла первая книга «Стихотворения Аполлона Майкова».

Получив за эту книгу «по высочайшему повелению» Николая I  тысячу рублей на путешествие в Италию, юноша в том же 1842 году уехал за границу. Побывав в Италии, Франции, Саксонии и Австрийской империи, вернулся в Петербург в 1844 году. Результатом этой поездки стали опубликованные в 1847 году «Очерки Рима» и кандидатская диссертация о древнеславянском праве. По возвращении в Россию Майков служил в Министерстве финансов, затем помощником библиотекаря Румянцевского музея до перенесения его в Москву.  

Поэмы, баллады, лирические драмы и другие стихи Аполлона Майкова принесли ему немалую популярность. Он начал постоянно вращаться в «высшем» литературном обществе – его друзьями были Белинский, Некрасов, Тургенев и многие другие писатели и поэты. Печатался Майков в основном в «Отечественных записках», даже после того, как Некрасов увел множество талантливых авторов в возглавленный им журнал «Современник».

Либеральные настроения Майкова 40-х годов (поэмы «Две судьбы», 1845, «Машенька», 1846) со временем сменились консервативными взглядами (стихотворение «Коляска», 1854), славянофильскими и панславистскими идеями (поэма «Клермонтский собор», 1853); в 60-е годы творчество Майкова подверглось резкой критике со стороны революционных демократов. Претерпела изменения и эстетическая позиция Майкова: кратковременное сближение с натуральной школой уступило место активной защите «чистого искусства».

В последние годы жизни был действительным статским советником. После 1880 года Майков стихов практически не писал, сосредоточившись на госслужбе, где добился значительных успехов – дослужился до чина действительного статского советника, что по табелю о рангах соответствовало генерал-майору. С 1882 года — председатель Комитета иностранной цензуры. В творческом плане он занимался уже только правкой своих произведений для подготовки собрания сочинений.

27 февраля 1897 года поэт вышел на улицу слишком легко одетым и простыл. 20 марта 1897 года Аполлон Майков скончался. Похоронен на кладбище Воскресенского Новодевичьего монастыря в Санкт-Петербурге.

 

Чем знаменит

 
Аполлон Майков

 

Имя Аполлона Майкова выглядит не слишком ярким на фоне плеяды блестящих поэтов XIX века, хотя Владимир Соловьев и называл его «одним из главных поэтов послепушкинского периода».

Майков не был самым выдающимся среди современников, и творческое наследие его не столь обширно. Однако созданные в 1854—1858 годах стихотворения Майкова о русской природе стали хрестоматийными: «Весна! Выставляется первая рама», «Летний дождь», «Сенокос», «Ласточка», «Нива» и другие. Многие стихотворения Майкова были положены на музыку, в том числе такими крупными композиторами, как  Н. А. Римский-Корсаков и П. И. Чайковский.

В лирике Майкова часто встречаются образы русской деревни, природы, русской истории. Но немалая часть его творчества была посвящена античному миру, который он изучал большую часть своей жизни. Кроме поэмы «Два мира» из крупных произведений Майкова заслуживают интереса также «Странник» (превосходно воспроизводящий понятия и язык некоторых русских сектантских течений), «Княжна» и «Брингильда».

Интересно, что литературное имя Майков приобрел среди современников как раз стихотворениями «в антологическом роде», а его стихи о природе тогда рассматривались как «второстепенные», но именно они в итоге и вошли в историю литературы.

 

О чем надо знать

Майков немало занимался и переводами. В течение четырёх лет переводил в поэтической форме «Слово о полку Игореве» (окончен в 1870 году). Это стихотворное переложение «Слова…» и доныне остается одним из лучших литературных его переводов.

Переводил произведения таких поэтов, как Гейне, Мицкевич, Гёте. Перевел IV—X главы «Апокалипсиса» (1868). Также занимался переводами народного поэтического творчества Белоруссии, Греции, Сербии, Испании и других стран.

 

Прямая речь

 

Не может быть! не может быть!

Она жива!.. сейчас проснется...

Смотрите: хочет говорить,

Откроет глазки, улыбнется.

Меня увидит, обоймет

И, вдруг поняв, что плач мой значит,

Ласкаясь, нежно мне шепнет:

"Какой смешной! о чем он плачет!.."

 

Но нет!.. лежит... тиха, нема,

Недвижна...

 

А. Майков на смерть дочери (23 апреля 1866)

 

«Это стихотворение, без подписи знаменитого, или, по крайней мере, знакомого имени, поразило нас до того, что мы перенесли его на страницы своего журнала при громкой похвале и потом, с неослабевшим энтузиазмом, припомнили его через четырнадцать месяцев;

       Когда ложится тень прозрачными клубами

       На нивы желтые, покрытые скирдами,

       На синие леса, на влажный злак лугов;

       Когда над озером белеет столп паров,

       И в редком тростнике, медлительно качаясь,

       Сном чутким лебедь спит, на влаге отражаясь, --

       Иду я под родной, соломенный свой кров,

       Раскинутый в тени акаций и дубов,

       И там, с улыбкой на устах своих приветных,

       В венце из ярких звезд и маков темноцветных,

       И с грудью белою под черной кисеей,

       Богиня мирная, являясь предо мной,

       Сияньем палевым главу мне обливает

       И очи тихою рукою закрывает,

       И, кудри подобрав, главой склонясь ко мне,

       Лобзает мне уста и очи в тишине (стр. 9).     

Это именно одно из тех произведений искусства, которых кроткая, целомудренная, замкнутая в самой себе красота совершенно нема и незаметна для толпы и тем более красноречива, ярко блистательна для посвященных в таинства изящного творчества. Какая мягкая, нежная кисть, какой виртуозный резец, обличающие руку твердую и искушенную в художестве! Какое поэтическое содержание и какие пластические, благоуханные, грациозные образы!».

В. Г. Белинский о творчестве Аполлона Майкова (1841 год)

 

«По главному своему содержанию, поэзия Майкова определяется, с одной стороны, древнеэллинским эстетическим миросозерцанием, с явно преобладающим эпикурейским характером, с другой – преданиями русско-византийской политики. Темы того и другого рода, хотя внутренне ничем не связанные между собой, одинаково дороги поэту. Как на второстепенный мотив, заметный более в первую половину литературной деятельности Майкова, можно указать на мирные впечатления русской сельской природы, которым поэт имел особенные удобства отдаваться, вследствие своей страсти к рыболовству. Как на второстепенный мотив, заметный более в первую половину литературной деятельности Аполлона Майкова, можно указать на мирные впечатления русской сельской природы, которым поэт имел особенные удобства отдаваться, вследствие своей страсти к рыболовству. Аполлон Николаевич сразу приобрел себе литературное имя стихотворениями "в антологическом роде", из которых по ясности и законченности образов выдаются: "Сон", "Воспоминание", "Эхо и молчание", "Дитя мое, уж нет благословенных дней", "Поэзия"; выше всяких похвал в своем роде "Барельеф"».

Вл. Соловьев о поэзии Майкова

 

 «Вместе с Полонским и Фетом Майков составил ту известную триаду поэтов, которая выступала с лозунгом «искусство для искусства». Группа эта находилась на правом фланге тогдашней литературы и составляла нечто вроде штаба поэтического отряда крепостников, не желавших без боя сдавать позиции развивающемуся капитализму, в особенности же озабоченных ростом революционно-демократического движения».

 Литературная энциклопедия. 1929—1939.

 

 6 фактов об Аполлоне Майкове

  • Фамилия «Майков» произносится с ударением на первый слог
  • Майков был женат на Анне Ивановне, урожденной Штеммер. Свадьба состоялась в 1852 году. У них было четверо детей:  три сына – Николай, Владимир и Аполлон и дочь Вера, умершая в 10-летнем возрасте.
  • В 1953 году Майков был избран членом-корреспондентом Петербургской Академии наук.
  • Любимым занятием Майкова была рыбалка.
  • Майков был влюблен в историю, особенно античную. Он не раз бывал за границей – в основном в Италии и Греции. По словам критика В.Г. Белинского, Майков «смотрит на жизнь глазами грека».
  • Братья Аполлона Майкова – Леонид, Валериан и Владимир – также стали широко известными в литературном мире людьми, хотя и в разных направлениях (критика, библиография, переводы и проза).

 

Материалы об Аполлоне Майкове

Майков, Аполлон Николаевич в библиотеке Максима Мошкова

Статья Вл. Соловьева об Аполлоне Майкове для словаря Брокгауза и Ефрона

Биография поэта на Поэмбуке

Статья об Аполлоне Майкове в Литературной энциклопедии.

Статья об Аполлоне Майкове в Википедии

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании
Мэй рассказала о предотвращенных терактах в Великобритании
Здание Следственного комитета РФ
Убийца девяти человек под Тверью заставил одного из них копать могилу
«Прямая линия» с президентом РФ Владимиром Путиным
Стала известна дата «прямой линии» с Путиным
Беженцы в Германии
СМИ сообщили об убийстве мальчика из РФ в немецком лагере для беженцев
Лига Чемпионов УЕФА
Мадридский «Реал» снова выиграл Лигу чемпионов
Архив новостей

Самое читаемое

военные США
Путин допустил приход войск США на Курилы
Вход в здание Минэкономразвития РФ
МЭР предложило отказаться от повышения пенсий до 2035 года
В.Путин и Э.Макрон во время встречи
Путин и Макрон: неинтересное рукопожатие. Взгляд инопрессы
Владимир Путин и Аркадий Ротенберг
Источник рассказал об отношении Путина к бизнесу Ротенбергов
Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий
Епископ Нектарий объяснил пранкерам появление у него внедорожника
15:06 Убийца девяти человек под Тверью заставил одного из них копать могилу
14:36 Хубутия ушел с поста директора НИИ скорой помощи имени Склифосовского
14:10 The New Times откажется от печатной версии
13:46 Мэй рассказала о предотвращенных терактах в Великобритании
13:09 Коалиция Нила Ушакова победила на выборах в рижскую думу

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Аполлон Майков
В. Г. Перов. Портрет А. Н. Майкова. 1872.
4 июня 1821 года родился поэт Аполлон Майков
13:01 После финального матча ЛЧ в Турине произошла давка
12:21 При стрельбе под Тверью погибли девять человек
12:01 Число жертв теракта в Лондоне выросло до семи
11:24 SpaceX провела первый запуск ранее использованного грузовика Dragon
11:19 Путин выразил соболезнования после теракта в Лондоне
10:43 Партия Мэй прервала избирательную кампанию из-за терактов
10:39 В Волгоградской области при пожаре погибли трое детей
10:08 Мадридский «Реал» снова выиграл Лигу чемпионов
10:02 СМИ сообщили об убийстве мальчика из РФ в немецком лагере для беженцев
09:39 Стала известна дата «прямой линии» с Путиным
09:26 При теракте в Лондоне погибли шесть человек
09:07 Под Тверью мужчина расстрелял восьмерых
03.06 21:00 Противники передачи Исаакия РПЦ обратились в Конституционный суд
03.06 20:30 В ЦИК решили максимально повысить явку на выборах 2018 года за рубежом
03.06 20:10 Житель Квебека выиграл в лотерею 55 млн канадских долларов
03.06 19:54 Германия депортировала марокканца за попытку теракта у посольства РФ
03.06 19:37 Полиция отпустила подозреваемых с фестиваля Rock am Ring
03.06 19:17 Рогозин запланировал старт «Ангары» на 2021 год
03.06 19:02 Путин рассказал о предложении Клинтону принять Россию в НАТО
03.06 18:41 Теракт на похоронах в Кабуле унес жизни 20 человек
03.06 18:24 Канделаки не подтвердила банкротство «Матч ТВ»
03.06 17:14 В Новороссийске сторонника Навального избили в администрации и арестовали
03.06 16:45 СМИ сообщили о вылете Навального во Францию
03.06 16:25 Путин назвал арктический танкер именем Кристофа де Маржери
03.06 16:09 Собственник поменял замки в московском штабе Навального
03.06 15:56 Новый президент «Зенита» поставил задачу выиграть Лигу чемпионов
03.06 15:35 Президент вручил государственную премию Даниилу Гранину
03.06 15:13 «АвтоВАЗ» пообещал не повышать цены до конца года
03.06 15:00 По подозрению в связях с Гюленом задержан советник турецкого премьера
03.06 14:44 По делу о теракте в Манчестере проверят 17 человек
03.06 14:29 В аэропорту Киева задержан объявленный Интерполом в розыск россиянин
03.06 14:09 На остановке в Петербурге насмерть замерзла пенсионерка
03.06 14:02 СМИ сообщили о гибели 43 человек при ударе коалиции по Ракке
03.06 13:36 Минэкономразвития немного укрепит курс рубля в своем прогнозе
03.06 13:10 Глава Роструда назвал самую востребованную профессию в стране
03.06 12:55 Глава «Ростеха» назвал сроки вступления в силу «пакета Яровой» нереальными
03.06 12:42 Глава Пентагона предостерег КНР от претензий на Южно-Китайское море
03.06 12:18 ЦИК обнародовал финансовую отчетность политических партий
03.06 11:53 СК расследует аварию автобуса с подростками в Подмосковье
03.06 11:32 Самолет «Аэрофлота» не долетел из Москвы в Челябинск из-за болезни пассажирки
03.06 11:14 Двоих сотрудников немецкого рок-фестиваля задержали по делу о подготовке теракта
03.06 10:58 В квартиру журналистки «Новой» пришли в поисках преступника
03.06 10:45 Путин обвинил американских хакеров во вмешательстве в президентские выборы в США
03.06 10:24 Экс-сотрудник АНБ рассказал о массовой слежке на зимней Олимпиаде в США
03.06 09:58 Первый транш государственных облигаций скупили пенсионеры
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.