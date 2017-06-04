04 июня 2017, 16:27
Вице-губернатора Владимирской области задержали по делу о коррупции
Вице-губернатор Владимирской области Елена Мазанько была задержана по подозрению в получении взятки. Об этом сообщила губернатор региона Светлана Орлова, передает ТАСС.
«Она задержана на 72 часа следователем, помещена в изолятор. Суд решение об аресте еще не принял, сделает это во вторник, 6 июня. Ее обвиняют во взятках якобы 2014 года, в 1 млн и 2 млн руб.», — отметила чиновница.
Сама Орлова считает задержание своего заместителя провокацией.
«Это все провокация. Никаких взяток она не брала», — заключила глава региона.
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