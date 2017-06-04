Вице-губернатора Владимирской области задержали по делу о коррупции

Вице-губернатор Владимирской области Елена Мазанько была задержана по подозрению в получении взятки. Об этом сообщила губернатор региона Светлана Орлова, передает ТАСС.

«Она задержана на 72 часа следователем, помещена в изолятор. Суд решение об аресте еще не принял, сделает это во вторник, 6 июня. Ее обвиняют во взятках якобы 2014 года, в 1 млн и 2 млн руб.», — отметила чиновница.

Сама Орлова считает задержание своего заместителя провокацией.

«Это все провокация. Никаких взяток она не брала», — заключила глава региона.