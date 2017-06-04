Против вице-губернатора Владимирской области возбуждено дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело о получении взятки против вице-губернатора Владимирской области Елены Мазанько. Ее подозревают в получении суммы в размере не менее 3 млн рублей, передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

«Возбуждено уголовное дело в отношении вице-губернатора Владимирской области Елены Мазанько по фактам получения взяток в крупном и особо крупном размерах в общей сумме не менее 3 млн руб.», — отметила она.

По данным следствия, чиновница брала взятки за содействие в заключении госконтрактов на ремонт принадлежащей администрации области инфраструктуры и на поставку мебели.