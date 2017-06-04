При стрельбе под Тверью погибли девять человек

В садоводческом товариществе в Конаковском районе Тверской области была обнаружена еще одна жертва стрельбы. Таким образом, число погибших при инциденте возросло до девяти человек. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, передает ТАСС.

«В ходе осмотра места происшествия на прилегающей к дому территории в одной из машин в багажном отсеке было обнаружено тело женщины с огнестрельными ранениями», — заявила она.

Отметим, трагедия произошла сегодня ночью, когда во время бытовой ссоры мужчина из Москвы расстрелял своего обидчика, а также тех, кто присутствовал на месте ссоры. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.