Мэй рассказала о предотвращенных терактах в Великобритании

Премьер Великобритании Тереза Мэй рассказала, что британские спецслужбы и полиция смогли после 22 марта, когда произошел теракт на Вестминстерском мосту в Лондоне, предотвратить пять терактов. Об этом сообщает The Guardian.

«Полиция предотвратила пять вероятных атак с момента теракта на Вестминстерском мосту», — отметила Мэй.

Премьер заявила, что сейчас распространился новый метод террористических атак, который террористы копируют друг у друга. Глава парламента считает, что в Великобритании существует излишняя толерантность к терроризму. Она призвала удвоить усилия по борьбе с ним.

По словам Мэй, парламентские выборы в стране пройдут 8 июня, передает Reuters.

«Жестокости никогда нельзя позволять подрывать демократический процесс, поэтому предвыборные кампании возобновят свою работу завтра, а парламентские выборы пройдут по плану – в четверг, 8 июня», — констатировала премьер.