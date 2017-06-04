Путин опроверг наличие диалога с Флинном в 2015 году

Президент Владимир Путин заявил в интервью журналистке NBC Мегин Келли, что он «практически не разговаривал» с бывшим советником президента США по национальной безопасности Майклом Флинном на мероприятии в Москве в 2015 году.

Келли спросила у Путина, о чем он говорил с Флинном, когда они оказались за одним столом во время торжественного мероприятия в Москве, посвященного юбилею телеканала RT в 2015 году, и президент ответил, что у него с журналисткой «отношения намного ближе, чем с Флинном», так как она берет у него интервью.

«Я выступил со своей речью. Затем мы обменялись парой фраз, и я встал и ушел… Я даже почти с ним не разговаривал. Вот как я знаком с господином Флинном», — рассказал Путин.

Отметим, ранее Флинн согласился передать комитету по разведке сената США документы в рамках расследования дела о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США.