Стала известна дата «прямой линии» с Путиным

В Кремле назвали точную дату проведения «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным. Она состоится 15 июня, сообщает пресс-служба Кремля.

«15 июня 2017 года в 12.00 по московскому времени в эфире телеканалов Первый, "Россия 1", "Россия 24", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России" выйдет ежегодная специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным», — отметили в АП.

В этом году традиционная «прямая линия» с Путиным состоится на два месяца позже обычного.

«В традициях предыдущих программ, глава государства в ходе общения с россиянами ответит на интересующие их вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки», — пояснили в Кремле.