Мадридский «Реал» снова выиграл Лигу чемпионов

Мадридский футбольный клуб «Реал» одержал победу над «Ювентусом» в финале Лиги чемпионов. Счет встречи составил 4:1.

Первый тайм завершился со счетом 1:1. Голы в ворота противника забили Криштиану Роналду и Марио Манджукич, при этом нападающий туринцев забил ударом через себя.

Во втором тайме мячи забили Казимиро, Роналду и Асенсио.

В этом году испанцы выиграли ЛЧ второй раз подряд. Этот случай стал первым в истории турнира. Стоит отметить, что эта победа стала второй и для тренера «Реала» Зинедина Зидана.