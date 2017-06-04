04 июня 2017, 10:08
Мадридский «Реал» снова выиграл Лигу чемпионов
Мадридский футбольный клуб «Реал» одержал победу над «Ювентусом» в финале Лиги чемпионов. Счет встречи составил 4:1.
Первый тайм завершился со счетом 1:1. Голы в ворота противника забили Криштиану Роналду и Марио Манджукич, при этом нападающий туринцев забил ударом через себя.
Во втором тайме мячи забили Казимиро, Роналду и Асенсио.
В этом году испанцы выиграли ЛЧ второй раз подряд. Этот случай стал первым в истории турнира. Стоит отметить, что эта победа стала второй и для тренера «Реала» Зинедина Зидана.
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