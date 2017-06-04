Число жертв теракта в Лондоне выросло до семи

После терактов в Лондоне вечером 3 июня число жертв атак выросло до семи человек. Об этом сообщила глава Скотлэнд-Ярда Крессида Дик, передает The Guardian.

Число пострадавших составляет 48 человек.

По словам Дик, ситуация в Лондоне контролируется полицией, она проверяет районы, где произошли теракты.

Пока полицейским не удалось идентифицировать исполнителей атак в Лондоне.

Между тем Лейбористская партия Великобритании приостановила свою избирательную кампанию на выборы в парламент. С соответствующим заявлением выступил лидер лейбористов Джереми Корбин, передает Reuters.

«Лейбористская партия приостанавливает национальную кампанию до сегодняшнего вечера, после проведения консультаций с другими партиями, в знак уважения тем, кто погиб или пострадал», — отметил он.