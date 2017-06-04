Telegram оказался частично заблокирован в России

Мессенджер Telegram частично недоступен у некоторых российских пользователей в связи с особенностями системы блокировок Роскомнадзора. Это выяснил консультант ФБК Владислав Здольников, передает TJournal.

По словам Здольникова, система блокировок работает так, что любой владелец запрещенного ресурса может нарушить работу других ресурсов. В частности, владелец внесенного в реестр запрещенных сайтов домена dymoff.space внес в DNS адреса Telegram, «Одноклассников», Первого канала, Facebook и других сайтов.

Поскольку провайдеры блокируют сайтs по IP, то и добавление новых доменов автоматически приводит к их блокировке.

Как указал в своем Telegram руководитель предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков, Роскомнадзор в курсе проблемы: «Роскомнадзору все говорили много раз и много лет, что в их системе блокировок есть такая дыра и проблема, но ему же виднее, они там больно умные».

Между тем пользователи жалуются на перебои в работе мессенджера в течение всего дня.